Хто їде на "Євробачення-2026" від України: результати фіналу Нацвідбору

Як виступила переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2026"

LELÉKA зворушила глядачів чуттєвим і глибоко емоційним виступом на фіналі конкурсу. Колектив представив композицію "Ridnym", яка стала однією з найбільш проникливих у конкурсній програмі.

Пісня "Ridnym" - це історія внутрішнього шляху, що починається з прийняття змін і сміливого погляду в обличчя власним страхам. Саме ця ідея лягла в основу сценічного номеру гурту.

Виступ був побудований у стриманій, майже медитативній стилістиці - без надмірних спецефектів, але з сильним емоційним наповненням.

Атмосфера номера поступово наростала, дозволяючи глядачам прожити кожен рядок пісні разом із виконавцями.

Чуттєва подача, жива емоція та глибокий зміст композиції не залишили зал байдужим.

Виступ LELÉKA викликав помітний відгук серед публіки та став одним із найобговорюваніших моментів фіналу Нацвідбору.

Підсумки голосування: оцінки суддів і телеглядачів

Цього року оцінювали виступи фіналістів співачка, сонграйтерка та учасниця "Євробачення 2013" Злата Огнєвіч, композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу Тавр Медіа Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Більше цікавого: Jerry Heil розкрила реальну вартість "Євробачення" для України: це більше 10 мільйонів!

Вони розподілили свої бали так:

1 - THE ELLIENS

2 - MOLODI

3 - ЩукаРиба

4 - VALERIYA FORCE

5 - KHAYAT

6 - MONOKATE

7 - MR. VEL

8 - JERRY HEIL

9 - LAUD

10 - LELÉKA

Окремо відбулося онлайн-голосування в застосунку "Дія", за підсумками якого глядачі розподілили бали так:

1 - ЩукаРиба

2 - VALERIYA FORCE

3 - MONOKATE

4 - MOLODI

5 - THE ELLIENS

6 - MR. VEL

7 - KHAYAT

8 - JERRY HEIL

9 - LAUD

10 - LELÉKA

Тож за спільним результатом перемогу здобула LELÉKA.

Зазначимо, що перед Нацвідбором букмекери головною претенденткою на перемогу у шоу називали Jerry Heil. Друге місце прогнозисти віддавали LELÉKA, а топ-3 замикала Monokate.

Яким був Нацвідбір на "Євробачення-2026"

На Нацвідбір до "Євробачення-2026" подали 451 заявку від 392 артистів, серед яких є як сольні виконавці, так і гурти.

За підсумками відбору було визначено перелік фіналістів, які боролися за право представляти Україну на конкурсі:

Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"

KHAYAT - "Герци"

LAUD - "Lightkeeper"

LELÉKA - "Ridnym"

Molodi - "Legends"

Monokate - "ТYТ"

Mr. Vel - "Do Or Done"

The Elliens - "Crawling Whispers"

Valeriya Force - "Open Our Hearts"

ЩукаРиба - "Моя земля"

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення у 2026 році прийматиме столиця Австрії - Відень. Це право країна здобула завдяки тріумфу виконавця JJ (Йоганнеса Піча) з композицією "Wasted Love" на попередньому конкурсі в Базелі.

Австрія вже втретє стає господаркою шоу, а головною ареною знову обрали Wiener Stadthalle - найбільший критий майданчик країни, який вже приймав конкурс у 2015 році.

Музична подія відбудеться у травні: перший півфінал заплановано на 12 число, другий - на 14 травня, а великий гранд-фінал пройде в суботу, 16 травня.

Більше цікавого: Співак з України може піти на "Євробачення-2026" від іншої країни: що про нього відомо

Очікується, що участь у конкурсі візьмуть представники близько 35 держав, а ведучими шоу стануть відома модель Вікторія Сваровскі та актор Міхаель Островскі.

До фіналу за традицією автоматично потрапляють Австрія як країна-переможниця та представники "Великої п’ятірки", до якої входять Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина та Іспанія.

Кульмінацією стане гранд-фінал 16 травня. До фіналістів півфіналів автоматично приєднаються країни-господарі та представники "великої п’ятірки": Австрія, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.