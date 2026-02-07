ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Нацотбор на "Евровидение-2026": букмекеры назвали главного фаворита перед финалом

Суббота 07 февраля 2026 15:41
UA EN RU
Нацотбор на "Евровидение-2026": букмекеры назвали главного фаворита перед финалом Букмекеры назвали фаворитов Нацотбора (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне финала Национального отбора на "Евровидение-2026" букмекеры и поклонники конкурса активно обновляют свои прогнозы относительно возможного победителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Eurovisionworld.

Больше интересного: Jerry Heil раскрыла реальную стоимость "Евровидения" для Украины

Кто фаворит у букмекеров

Согласно букмекерским рейтингам, главной претенденткой на победу в Нацотборе считают Jerry Heil с песней "Catharticus".

Именно ее композиция получила самые высокие оценки среди всех финалистов.

Далее в букмекерском рейтинге расположились:

  • Lelėka - Ridnym
  • Monokate - ТУТ
  • Mr. Vel - Do or Done
  • Khayat - Герци

Нацотбор на &quot;Евровидение-2026&quot;: букмекеры назвали главного фаворита перед финаломБукмекеры назвали фаворитов Нацотбора (скриншот)

Другие участники, по оценкам букмекеров, пока имеют более низкие шансы, однако финал в прямом эфире может кардинально изменить ситуацию.

Как голосуют еврофаны: другой взгляд

Параллельно с прогнозами букмекеров продолжается активное голосование еврофанов. В фан-опросе Eurovisionworld уже приняли участие более 15 600 пользователей, и здесь расклад выглядит так:

  • Jerry Heil - 48% голосов
  • Lelėka - 18%
  • Monokate - 17%
  • Khayat - 5%
  • Molodi - 3%
  • Mr. Vel - 3%
  • Лауд - 2%
  • The Elliens - 2%
  • ЩукаРыба - 1%
  • Valeriya Force - менее 1%

Нацотбор на &quot;Евровидение-2026&quot;: букмекеры назвали главного фаворита перед финаломБукмекеры назвали фаворитов Нацотбора (скриншот)

В чем разница между букмекерами и еврофанами

Букмекеры оценивают шансы с учетом сценического потенциала, истории Украины на конкурсе, международной привлекательности трека и возможных результатов в финале Евровидения.

Еврофаны голосуют эмоционально - за песню, атмосферу и собственные предпочтения, не всегда учитывая стратегические факторы.

Несмотря на это, лидер в обоих рейтингах один и тот же, что случается нечасто и может свидетельствовать о сильном, почти безальтернативном фаворите.

Напомним, трансляция финального этапа отечественного конкурса стартует 7 февраля в 19:00.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Jerry Heil Звезды шоу-бизнеса
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ