Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026": в сети появились фото
Австрийский общественный вещатель ORF представил сценографическую концепцию 70-го песенного конкурса Евровидение, который состоится в 2026 году. Шоу будет принимать венская арена Wiener Stadthalle - площадка, хорошо знакомая фанатам конкурса, ведь именно здесь Евровидение уже проходило в 2015 году.
Какой будет сцена "Евровидения 2026"
Над дизайном сцены работал Флориан Вайдер - немецкий сценограф, который сотрудничает с Евровидением уже десятый раз.
Его первая работа для конкурса датирована 2011 годом в Дюссельдорфе, где созданная им сцена была отмечена Немецкой телевизионной премией как лучшее развлекательное шоу.
Самый свежий проект Вайдера - сценография "Евровидения 2025" в Базеле.
Для дизайнера предстоящий конкурс в Вене имеет особое значение, ведь именно он был автором сцены Евровидения 2015 в Wiener Stadthalle, поэтому в 2026 году он возвращается к уже знакомому пространству.
Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (скриншот)
Главным визуальным элементом сцены станет большая LED-панель органической, изогнутой формы, напоминающей листок.
Она будет центральной точкой сценической композиции. Пространство дополнят массивная дугообразная конструкция и многоуровневая архитектура, которые создадут ощущение глубины и масштаба.
Вдохновение и символика
Концепция сценографии базируется на идеях венской сецессии - художественного направления, которое ассоциируется с обновлением, смелыми решениями и отказом от традиционных форм.
В ORF отмечают, что дизайн сцены должен отразить стремление к творческой свободе и современному переосмыслению классики.
Визуальную идею раскрывают три ключевых символа:
- листок, который олицетворяет начало, развитие и потенциал новых идей;
- изогнутая линия, передающая движение, динамику и эмоциональный ритм музыки;
- структурная рамка золотистого оттенка, которая сочетает эстетику с функциональностью и контрастирует с мягкими органическими формами сцены.
Отдельной особенностью станет соединение грин-рума со сценой специальным проходом.
Это позволит, в частности, реализовать эффектный проход победителя через зал непосредственно к сцене, сообщает Eurovoix.
Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (скриншот)
Телевизионная постановка и музыкальная тема
За телевизионную режиссуру конкурса будут отвечать Михаэль Кёглер и Робин Хофвандер.
В своей работе они ориентируются на голливудские стандарты постановки масштабных лайв-шоу.
Впервые в истории Евровидения для телевизионной трансляции планируют использовать камеры Arri, которые должны обеспечить более кинематографическую картинку.
Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (скриншот)
Подобные технологии уже активно применяют на концертах мировых артистов, в частности Coldplay, Тейлор Свифт и Билли Джоэла.
Музыкальную тему Евровидения 2026 создают Доротея Фрайбергер и Мартин Гелльнер.
В ее основе - мотивы из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта", которые композиторы адаптировали к современному симфонически-электронному звучанию.
Исполнять тему будет Симфонический оркестр Венского радио. Для Фрайбергер это уже знакомый формат - она также была автором музыкальной темы Евровидения 2015.
Сейчас участие в "Евровидении 2026" подтвердили 35 стран. Среди них - Болгария, Румыния и Молдова, которые возвращаются к конкурсу после перерыва.
