Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026": в сети появились фото

Вторник 16 декабря 2025 13:29
Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026": в сети появились фото Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Австрийский общественный вещатель ORF представил сценографическую концепцию 70-го песенного конкурса Евровидение, который состоится в 2026 году. Шоу будет принимать венская арена Wiener Stadthalle - площадка, хорошо знакомая фанатам конкурса, ведь именно здесь Евровидение уже проходило в 2015 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Евровидения".

Какой будет сцена "Евровидения 2026"

Над дизайном сцены работал Флориан Вайдер - немецкий сценограф, который сотрудничает с Евровидением уже десятый раз.

Его первая работа для конкурса датирована 2011 годом в Дюссельдорфе, где созданная им сцена была отмечена Немецкой телевизионной премией как лучшее развлекательное шоу.

Самый свежий проект Вайдера - сценография "Евровидения 2025" в Базеле.

Для дизайнера предстоящий конкурс в Вене имеет особое значение, ведь именно он был автором сцены Евровидения 2015 в Wiener Stadthalle, поэтому в 2026 году он возвращается к уже знакомому пространству.

Как будет выглядеть главная сцена &quot;Евровидения 2026&quot;: в сети появились фотоКак будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (скриншот)

Главным визуальным элементом сцены станет большая LED-панель органической, изогнутой формы, напоминающей листок.

Она будет центральной точкой сценической композиции. Пространство дополнят массивная дугообразная конструкция и многоуровневая архитектура, которые создадут ощущение глубины и масштаба.

Вдохновение и символика

Концепция сценографии базируется на идеях венской сецессии - художественного направления, которое ассоциируется с обновлением, смелыми решениями и отказом от традиционных форм.

В ORF отмечают, что дизайн сцены должен отразить стремление к творческой свободе и современному переосмыслению классики.

Визуальную идею раскрывают три ключевых символа:

  • листок, который олицетворяет начало, развитие и потенциал новых идей;
  • изогнутая линия, передающая движение, динамику и эмоциональный ритм музыки;
  • структурная рамка золотистого оттенка, которая сочетает эстетику с функциональностью и контрастирует с мягкими органическими формами сцены.

Отдельной особенностью станет соединение грин-рума со сценой специальным проходом.

Это позволит, в частности, реализовать эффектный проход победителя через зал непосредственно к сцене, сообщает Eurovoix.

Как будет выглядеть главная сцена &quot;Евровидения 2026&quot;: в сети появились фотоКак будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (скриншот)

Телевизионная постановка и музыкальная тема

За телевизионную режиссуру конкурса будут отвечать Михаэль Кёглер и Робин Хофвандер.

В своей работе они ориентируются на голливудские стандарты постановки масштабных лайв-шоу.

Впервые в истории Евровидения для телевизионной трансляции планируют использовать камеры Arri, которые должны обеспечить более кинематографическую картинку.

Как будет выглядеть главная сцена &quot;Евровидения 2026&quot;: в сети появились фотоКак будет выглядеть главная сцена "Евровидения 2026" в Вене (скриншот)

Подобные технологии уже активно применяют на концертах мировых артистов, в частности Coldplay, Тейлор Свифт и Билли Джоэла.

Музыкальную тему Евровидения 2026 создают Доротея Фрайбергер и Мартин Гелльнер.

В ее основе - мотивы из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта", которые композиторы адаптировали к современному симфонически-электронному звучанию.

Исполнять тему будет Симфонический оркестр Венского радио. Для Фрайбергер это уже знакомый формат - она также была автором музыкальной темы Евровидения 2015.

Сейчас участие в "Евровидении 2026" подтвердили 35 стран. Среди них - Болгария, Румыния и Молдова, которые возвращаются к конкурсу после перерыва.

