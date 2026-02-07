Кто едет на "Евровидение-2026" от Украины: результаты финала Нацотбора
Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2026"! Финальный аккорд Нацотбора прозвучал, и мы имеем имя победителя. Уже в мае LELÉKA выйдет на сцену в Вене, чтобы в очередной раз напомнить миру об украинской музыке.
Каким было победное выступление артистки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Нацотбора на "Суспільне Культура".
Как выступила победительница Нацотбора на "Евровидение-2026"
LELÉKA растрогала зрителей чувственным и глубоко эмоциональным выступлением на финале конкурса. Коллектив представил композицию "Ridnym", которая стала одной из самых проникновенных в конкурсной программе.
Песня "Ridnym" - это история внутреннего пути, начинающегося с принятия изменений и смелого взгляда в лицо собственным страхам. Именно эта идея легла в основу сценического номера группы.
Выступление было построено в сдержанной, почти медитативной стилистике - без чрезмерных спецэффектов, но с сильным эмоциональным наполнением.
Атмосфера номера постепенно нарастала, позволяя зрителям прожить каждую строчку песни вместе с исполнителями.
Чувственная подача, живая эмоция и глубокий смысл композиции не оставили зал равнодушным.
Выступление LELÉKA вызвало заметный отклик среди публики и стало одним из самых обсуждаемых моментов финала Нацотбора.
Итоги голосования: оценки судей и телезрителей
В этом году оценивали выступления финалистов певица, сонграйтерка и участница "Евровидения 2013" Злата Огневич, композитор и певец Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга Тавр Медиа Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Они распределили свои баллы так:
- 1 - THE ELLIENS
- 2 - MOLODI
- 3 - ЩукаРыба
- 4 - VALERIYA FORCE
- 5 - KHAYAT
- 6 - МОНОКАТ
- 7 - MR. VEL
- 8 - JERRY HEIL
- 9 - LAUD
- 10 - LELÉKA
Отдельно состоялось онлайн-голосование в приложении "Дія", по итогам которого зрители распределили баллы так:
- 1 - ЩукаРыба
- 2 - VALERIYA FORCE
- 3 - MONOKATE
- 4 - MOLODI
- 5 - THE ELLIENS
- 6 - MR. VEL
- 7 - KHAYAT
- 8 - JERRY HEIL
- 9 - LAUD
- 10 - LELÉKA
Поэтому по общему результату победу одержала LELÉKA.
Отметим, что перед Нацотбором букмекеры главной претенденткой на победу в шоу называли Jerry Heil. Второе место прогнозисты отдавали LELÉKA, а топ-3 замыкала Monokate.
Каким был Нацотбор на "Евровидение-2026"
На Нацотбор на "Евровидение-2026" подали 451 заявку от 392 артистов, среди которых есть как сольные исполнители, так и группы.
По итогам отбора был определен перечень финалистов, которые боролись за право представлять Украину на конкурсе:
-
Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
-
KHAYAT - "Герци"
-
LAUD - "Lightkeeper"
-
LELÉKA - "Ridnym"
-
Molodi - "Legends"
-
Monokate - "ТYТ"
-
Mr. Vel - "Do Or Done"
-
The Elliens - "Crawling Whispers"
-
Valeriya Force - "Open Our Hearts"
-
ЩукаРиба - "Моя земля"
Что известно о "Евровидении-2026"
Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение в 2026 году будет принимать столица Австрии - Вена. Это право страна получила благодаря триумфу исполнителя JJ (Йоханнеса Пича) с композицией "Wasted Love" на предыдущем конкурсе в Базеле.
Австрия уже в третий раз становится хозяйкой шоу, а главной ареной снова выбрали Wiener Stadthalle - самую большую крытую площадку страны, которая уже принимала конкурс в 2015 году.
Музыкальное событие состоится в мае: первый полуфинал запланирован на 12 число, второй - на 14 мая, а большой гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая.
Ожидается, что участие в конкурсе примут представители около 35 государств, а ведущими шоу станут известная модель Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.
В финал по традиции автоматически попадают Австрия как страна-победительница и представители "Большой пятерки", в которую входят Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания.
