ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кто едет на "Евровидение-2026" от Украины: результаты финала Нацотбора

Украина, Суббота 07 февраля 2026 22:27
UA EN RU
Кто едет на "Евровидение-2026" от Украины: результаты финала Нацотбора Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2026" (фото: instagram.com/leleka_music)
Автор: Иванна Пашкевич

Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2026"! Финальный аккорд Нацотбора прозвучал, и мы имеем имя победителя. Уже в мае LELÉKA выйдет на сцену в Вене, чтобы в очередной раз напомнить миру об украинской музыке.

Каким было победное выступление артистки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Нацотбора на "Суспільне Культура".

Больше интересного: Jerry Heil разнесла запись Нацотбора: что не так

Как выступила победительница Нацотбора на "Евровидение-2026"

LELÉKA растрогала зрителей чувственным и глубоко эмоциональным выступлением на финале конкурса. Коллектив представил композицию "Ridnym", которая стала одной из самых проникновенных в конкурсной программе.

Песня "Ridnym" - это история внутреннего пути, начинающегося с принятия изменений и смелого взгляда в лицо собственным страхам. Именно эта идея легла в основу сценического номера группы.

Выступление было построено в сдержанной, почти медитативной стилистике - без чрезмерных спецэффектов, но с сильным эмоциональным наполнением.

Атмосфера номера постепенно нарастала, позволяя зрителям прожить каждую строчку песни вместе с исполнителями.

Чувственная подача, живая эмоция и глубокий смысл композиции не оставили зал равнодушным.

Выступление LELÉKA вызвало заметный отклик среди публики и стало одним из самых обсуждаемых моментов финала Нацотбора.

Итоги голосования: оценки судей и телезрителей

В этом году оценивали выступления финалистов певица, сонграйтерка и участница "Евровидения 2013" Злата Огневич, композитор и певец Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга Тавр Медиа Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Больше интересного: Jerry Heil раскрыла реальную стоимость "Евровидения" для Украины: это более 10 миллионов!

Они распределили свои баллы так:

  • 1 - THE ELLIENS
  • 2 - MOLODI
  • 3 - ЩукаРыба
  • 4 - VALERIYA FORCE
  • 5 - KHAYAT
  • 6 - МОНОКАТ
  • 7 - MR. VEL
  • 8 - JERRY HEIL
  • 9 - LAUD
  • 10 - LELÉKA

Отдельно состоялось онлайн-голосование в приложении "Дія", по итогам которого зрители распределили баллы так:

  • 1 - ЩукаРыба
  • 2 - VALERIYA FORCE
  • 3 - MONOKATE
  • 4 - MOLODI
  • 5 - THE ELLIENS
  • 6 - MR. VEL
  • 7 - KHAYAT
  • 8 - JERRY HEIL
  • 9 - LAUD
  • 10 - LELÉKA

Поэтому по общему результату победу одержала LELÉKA.

Отметим, что перед Нацотбором букмекеры главной претенденткой на победу в шоу называли Jerry Heil. Второе место прогнозисты отдавали LELÉKA, а топ-3 замыкала Monokate.

Каким был Нацотбор на "Евровидение-2026"

На Нацотбор на "Евровидение-2026" подали 451 заявку от 392 артистов, среди которых есть как сольные исполнители, так и группы.

По итогам отбора был определен перечень финалистов, которые боролись за право представлять Украину на конкурсе:

  • Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"

  • KHAYAT - "Герци"

  • LAUD - "Lightkeeper"

  • LELÉKA - "Ridnym"

  • Molodi - "Legends"

  • Monokate - "ТYТ"

  • Mr. Vel - "Do Or Done"

  • The Elliens - "Crawling Whispers"

  • Valeriya Force - "Open Our Hearts"

  • ЩукаРиба - "Моя земля"

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение в 2026 году будет принимать столица Австрии - Вена. Это право страна получила благодаря триумфу исполнителя JJ (Йоханнеса Пича) с композицией "Wasted Love" на предыдущем конкурсе в Базеле.

Австрия уже в третий раз становится хозяйкой шоу, а главной ареной снова выбрали Wiener Stadthalle - самую большую крытую площадку страны, которая уже принимала конкурс в 2015 году.

Музыкальное событие состоится в мае: первый полуфинал запланирован на 12 число, второй - на 14 мая, а большой гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая.

Больше интересного: Певец из Украины может пойти на "Евровидение-2026" от другой страны: что о нем известно

Ожидается, что участие в конкурсе примут представители около 35 государств, а ведущими шоу станут известная модель Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

В финал по традиции автоматически попадают Австрия как страна-победительница и представители "Большой пятерки", в которую входят Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания.

Кульминацией станет гранд-финал 16 мая. К финалистам полуфиналов автоматически присоединятся страны-хозяева и представители "большой пятерки": Австрия, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Jerry Heil Звезды шоу-бизнеса
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ