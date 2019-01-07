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Підсумки дня: 7 січня

Новини » Інше    07.01.2019 - 19:07

У Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту

Підсумки дня: 7 січняФото (twitter.com/IlkhaAgency)

Вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС Василя Кирилича в ефірі "112 Україна".

Кирилич зазначив, що на борту перебували 11 громадян України. Він також підтвердив, що четверо з них загинули. "В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалася і почало тонути. Команда дала береговій охороні сигнал про порятунок", - додав дипломат.

З'явилися подробиці про затонулий у Чорному морі корабель

 

Томос тимчасово повернуть в Стамбул

Підсумки дня: 7 січняФото: томос (Віталій Носач, РБК-Україна)

Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) на деякий час повернеться в Стамбул, так як його повинні підписати усі члени Синоду Вселенського патріархату. Про це повідомив 7 січня керівник департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш на одному з українських телеканалів, передає РБК-Україна. За його словами, томос повинні підписати усі члени Синоду Вселенського патріархату, який відбудеться через два дні.

"Томос буде до вечора виставлений для того, хто захоче, міг підійти і побачити цей унікальний документ. У найближчі дні він повернеться в Стамбул в Константинопольський патріархат, оскільки зараз він підписаний тільки Вселенським патріархом. Потім там повинні бути підписи всіх членів святійшого Синоду Вселенського патріархату. Буквально через два дні відбудеться Синод, де це буде зроблено і тоді вже томос, остаточно і назавжди, повернеться в Україну і буде зберігатися в особливих умовах", - сказав Юраш.

 

Україна направила до ЄСПЛ позов проти Росії за захоплення кораблів

Підсумки дня: 7 січняІлюстративне фото (echr.coe.int)

Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник міністра юстиції України, уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини.

"Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків у ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення і захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018, їх незаконного тримання в пенітенціарних установах РФ і притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначив Ліщина.

 

Як пройшла Різдвяна літургія в Софійському соборі (фоторепортаж)

Підсумки дня: 7 січняФото: Віталій Носач/РБК-Україна

Сьогодні, 7 січня, у Києві в Софійському соборі пройшла святкова літургія, яку провів митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Томос про автокефалію Православної церкви України в Софійський собор внесли президент України Петро Порошенко і предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній. У спільній молитві були присутні президент України, члени уряду, капелани.

 

Названі трендові сукні з церемонії Золотий Глобус 2019 (фото)

Підсумки дня: 7 січняФото: Джулія Робертс (Getty Images)

76-а церемонія вручення премії Золотий Глобус вже закінчена, переможці — визначені, і тепер публіці пропонують уважно розглянути, яким вбранням віддали перевагу на червоній доріжці голлівудські зірки.

Одна з найпомітніших модних тенденцій на церемонії цього року — тема балету. Легкі сукні танцівниць надихнули дизайнерів на створення нових колекцій, саме вони припали до смаку більшості голлівудських акторок на церемонії.

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