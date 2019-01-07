Золотий глобус 2019: оголошено всіх переможців премії

Фото: Золотий глобус 2019 (Getty Images)

Байопік про життя Фредді Мерк'юрі переміг у номінації Кращий фільм

У ніч з 6 на 7 січня в Лос-Анджелесі пройшла 76-а церемонія вручення премії Золотий глобус, яку багато хто називає "репетицією Оскара". Більше двох третин фільмів, які отримали Оскар, до цього були нагороджені Золотим Глобусом. Переможці були оголошені на офіційному сайті премії.

У номінації "Кращий драматичний фільм" перемогла "Богемська рапсодія" Брайана Сінгера про життя Фредді Мерк'юрі, виконавець головної ролі Рамі Малек визнаний кращим драматичним актором.

Гленн Клоуз ("Дружина") стала кращою актрисою в драматичному фільмі.

Повний список переможців премії Золотий глобус 2019:

Кращий фільм (драма) — "Богемська рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Кращий актор (драма) — Рами Малек, "Богемська рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Фото: Рамі Мальок і Брайан Мей і Роджер Тейлор з групи Queen (Getty Images)

Краща актриса (драма) — Гленн Клоуз, "Дружина" (The Wife)

Фото: Гленн Клоуз (Getty Images)

Кращий фільм у жанрі комедія/мюзикл — "Зелена книга" (Green Book)

Кращий актор фільму в жанрі комедія/мюзикл — Крістіан Бейл, "Влада" (Vice)

Найкраща акторка фільму в жанрі комедія/мюзикл — Олівія Коулмен, "Фаворитка", (The Favorite)

Кращий режисер Альфонсо Куарон, "Рома" (Roma)

Кращий сценарій фільму — Пітер Фареллі, Нік Валелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга" (Green Book)

Кращий анімаційний фільм — "Людина-павук: Через всесвіти" (Spider-man: Into the Spider-Verse)

Кращий фільм на іноземній мові — "Рома" (Roma), Альфонсо Куарон

Кращий актор другого плану — Махершала Алі, "Зелена книга" (Green Book)

Краща актриса другого плану —Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)

Краща пісня — Shallow, "Зірка народилася" (A Star Is Born), Леді Гага

Фото: (instagram.com/goldenglobes)

Краща музика до фільму — Джастін Гурвіц, "Людина на Місяці", (First Man)

Кращий драматичний серіал — "Американці" (The Americans)

Краща актриса драматичного серіалу — Сандра О, "Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

Фото: (instagram.com/goldenglobes)

Кращий актор драматичного серіалу — Річард Медден, "Охоронець" (Bodyguard)

Кращий телесеріал в жанрі комедія/мюзикл — "Метод Комински" (The Kominsky Method)

Кращий міні-серіал — "Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Кращий актор комедійного або музичного телесеріалу — Майкл Дуглас, "Метод Комински" (The Kominsky Method)

Фото: (instagram.com/goldenglobes)

Краща актриса комедійного або музичного телесеріалу — Рейчел Броснахэн, "Дивна місіс Мейзел" (Marvelous Mrs. Maisel)

Кращий актор міні-серіалу/телефільму — Даррен Крісс, "Вбивство Джанні Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Фото: (instagram.com/goldenglobes)

Краща актриса міні-серіалу/телефільму — Патриція Аркетт, "Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)

Кращий актор другого плану в міні-серіалі/телефільмі — Бен Уішоу, "Дуже англійська скандал" (A Very English Scandal)

Краща актриса другого плану в міні-серіалі/телефільмі — Патріша Кларксон, "Гострі предмети" (Sharp Objects)

Фото: (instagram.com/goldenglobes)



Нагадаємо, "Золотий глобус" Мерилін Монро пішов з аукціону за рекордно високу суму.

Ми також писали про те, що були названо номінантів престижної кінопремії Critics' Choice Awards 2019. Всього Асоціація кінокритиків обере переможців у 17 номінаціях. Фільм "Фаворит" заявлений в 14 номінаціях, а "Чорна пантера" у 12 номінаціях.

до Речі, стала відома дата проведення 91-ої церемонії вручення престижної кінопремії "Оскар".

Відео: РБК-Україна