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У Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 13:58
У Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту
Фото (twitter.com/IlkhaAgency)

На борту вантажного судна знаходилися дев'ять українців

Вантажне судно "Волго-Балт-214", на борту якого знаходилися дев'ять українців, затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Повідомляється, що на борту судна перебували 13 осіб. За даними видання, сім з них вдалося врятувати, дві людини знайдені мертвими.

Крім того, на борту знаходилися два громадянина Росії та Азербайджану.

За даними адміністрації провінції Самсун, рятувальники отримали сигнал лиха від судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором  у 08:10. Судно перебувало в 80 кілометрах від Самсуна.

Чи є серед загиблих українці поки невідомо, рятувальна операція триває.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини затонуло судно з нелегалами, загинули 5 осіб.

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