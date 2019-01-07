У Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту

На борту вантажного судна знаходилися дев'ять українців
Вантажне судно "Волго-Балт-214", на борту якого знаходилися дев'ять українців, затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.
Повідомляється, що на борту судна перебували 13 осіб. За даними видання, сім з них вдалося врятувати, дві людини знайдені мертвими.
Крім того, на борту знаходилися два громадянина Росії та Азербайджану.
#SonDurum Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. pic.twitter.com/CJgR4xBcPW— Az Önce Oldu (@azonceoldu) January 7, 2019
За даними адміністрації провінції Самсун, рятувальники отримали сигнал лиха від судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором у 08:10. Судно перебувало в 80 кілометрах від Самсуна.
Чи є серед загиблих українці поки невідомо, рятувальна операція триває.
#SONDAKIKA— EHA MEDYA (@eha_medya) January 7, 2019
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
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Нагадаємо, біля берегів Туреччини затонуло судно з нелегалами, загинули 5 осіб.