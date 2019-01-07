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МЗС назвав причину катастрофи вантажного судна з українцями

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 16:43
МЗС назвав причину катастрофи вантажного судна з українцями
Фото: рятувальна операція (AA Photo)

Судно затонуло в Чорному морі після сильного удару хвилі

Вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС Василя Кирилича в ефірі "112 Україна".

Кирилич зазначив, що на борту перебували 11 громадян України. Він також підтвердив, що четверо з них загинули.

"В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалася і почало тонути. Команда дала береговій охороні сигнал про порятунок", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число загиблих при аварії вантажного судна біля Самсуна досягло шести осіб. У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини підтвердили, що тіла всіх загиблих вже підняли з води. Також турецька сторона наголосила, що суховантаж перевозив вугілля з російського порту Азов.

На даний момент відомо, що четверо з них - українці. У той же час крім громадян України на борту знаходилися два азербайджанця. Російська сторона спростувала перші повідомлення про наявність своїх громадян на борту Volgo Balt 214.

 

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