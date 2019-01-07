З'явилися подробиці про затонулий у Чорному морі корабель

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Вантажне судно з українським екіпажем після анексії заходило до портів Криму

Вантажне судно Volgo Balt 214, яке сьогодні затонуло біля берегів Туреччини, раніше неодноразово заходило до портів окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Андрія Клименка в Facebook.

За його словами, вантажне судно Volgo Balt 214 було фігурантом так званого "Кримського чорного списку", так як заходило до окупованих Керчі та Феодосії в 2014/15 роках. Екіпаж судна складався з громадян України і Азербайджану.

Клименко зазначив, що на борту було 3000 тонн вугілля, судно розламалося навпіл в 77 кілометрах на північ від Самсуна. Турецька берегова охорона врятувала постраждалих і підняла загиблих за допомогою вертольотів.

Він також опублікував список членів екіпажу. Відомо, що точно врятовано українку, яка була коком на судні. Капітан і старший помічник були з Азербайджану. На даний момент також відомо, що їх, за попередніми даними, немає серед врятованих.

Нагадаємо, раніше представник МЗС України Василь Кирилич заявив, що судно затонуло після того, як у борт вдарила сильна хвиля.

На даний момент точно відомо про загибель чотирьох українців. За даними турецьких ЗМІ, всього загинули шість членів екіпажу.