Томос про автокефалію ПЦУ прибув в Україну

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кортеж з томосом поїде до Софії Київської

У неділю, 6 січня, ввечері у Києві приземлився літак з томосом про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

Відповідну інформацію повідомила кореспондент телеканалу. Вона зазначила, що кортеж з томосом має поїхати до Софії Київської.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з отриманням томосу про автокефалію Української православної церкви і заявив, що йому радіють як в Україні, так і за її межами.

РБК-Україна раніше повідомляло, що сьогодні ПЦУ отримала томос від Вселенського патріархату.

Варто відзначити, що томос - це особливий документ, який завершує процес отримання автокефалії православної церквою.

Автокефалія ж полягає у повній самостійності церкви в прийнятті рішень. Таким чином, ПЦУ юридично вийшла із підпорядкування іншій помісній церкві, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольського патріархату.

Додамо також, глава Верховної ради Андрій Парубій анонсував, що томос прибуде в Україну 7 січня на Різдво.