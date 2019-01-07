ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна направила до ЄСПЛ позов проти Росії за захоплення кораблів

Новини » Політика    07.01.2019 - 15:28
Україна направила до ЄСПЛ позов проти Росії за захоплення кораблів
Ілюстративне фото (echr.coe.int)

Україна вимагає визнати порушення прав моряків і визнати арешти незаконними

Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник міністра юстиції України, уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини.

За його словами, уряд виконав інструкції і подав 7 січня повноцінну заяву у справі № 55855/18.

"Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків у ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення і захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018, їх незаконного тримання в пенітенціарних установах РФ і притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначив Ліщина.

Нагадаємо, на початку січня президент Франції Еммануель Макрон в черговий раз закликав російського президента Володимира Путіна звільнити українських моряків.

Відзначимо, 24 моряки, яких захопили біля берегів окупованого Криму, заявили слідству, що є військовополоненими. Російська влада пред'явила їм звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.

 

Атака у Керченській протоці: прикордонники РФ стріляли з гармати по українських кораблях
Новини України Російська ФедераціяЕСПЧморякиКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся