Україна направила до ЄСПЛ позов проти Росії за захоплення кораблів

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Україна вимагає визнати порушення прав моряків і визнати арешти незаконними

Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник міністра юстиції України, уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини.

За його словами, уряд виконав інструкції і подав 7 січня повноцінну заяву у справі № 55855/18.

"Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків у ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення і захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018, їх незаконного тримання в пенітенціарних установах РФ і притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначив Ліщина.

Нагадаємо, на початку січня президент Франції Еммануель Макрон в черговий раз закликав російського президента Володимира Путіна звільнити українських моряків.

Відзначимо, 24 моряки, яких захопили біля берегів окупованого Криму, заявили слідству, що є військовополоненими. Російська влада пред'явила їм звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.