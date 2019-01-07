Стиль балету: трендові сукні з церемонії Золотий Глобус 2019

Фото: Джулія Робертс (Getty Images)

Легкі сукні танцівниць надихнули дизайнерів на створення нових колекцій, саме вони припали до смаку більшості голлівудських акторок на церемонії

76-а церемонія вручення премії Золотий Глобус вже закінчена, переможці — визначені, нам залишилося тільки уважно розглянути, яким вбранням віддали перевагу на червоній доріжці голлівудські зірки.

Одна з найпомітніших модних тенденцій на церемонії цього року — тема балету. Непереборна жіночність і легкість панували на червоній доріжці і сцені для вручення нагород. Невагомі сукні з сітки і органзи, ніжні колірні рішення і легкість образів нагадували костюми балерин. Як найкраще такі наряди підкреслили ніжність і витонченість фігур голлівудських зірок.

Фото: Елісон Брі в сукні небесного відтінку з незвичайним акцентом - ліфом, розшитим камінням та перлами (instagram.com/alisonbrie)

Фото: Тема балету простежується і в наряді Джулії Робертс. Актриса оригінально поєднала топ у відтінках нюд з класичними чорними брюками (Getty Images)

Фото: Крістен Белл в ніжно-рожевій сукні-плісе (instagram.com/goldenglobes)

Фото: Патріша Кларксон, як Кармен з відомої балетної вистави. Вогненно-червона сукня до лиця знаменитій блондинці (Getty Images)

Фото: Констанс Ву, юна актриса в сукні зі спідницею-пачкою, доповнена оксамитовою стрічкою апельсинового кольору (Getty Images)

Нагадаємо, що нагороди на церемонії Золотий глобус за кращий драматичний фільм і кращу акторську гру отримали явні фаворити цієї премії. Крім того, вже оголошено повний список переможців.

Крім того, ми писали, про нову колекцію Модного дому Dior весна-літо 2019, яка представляє прямий зв'язок з роботами самого Крістіана Діора і натхненна роботами великих балеринин минулого.

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