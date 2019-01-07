Томос тимчасово повернуть в Стамбул

Фото: томос (Віталій Носач, РБК-Україна)

Томос повинні підписати усі члени Синоду Вселенського патріархату

Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) на деякий час повернеться в Стамбул, так як його повинні підписати усі члени Синоду Вселенського патріархату. Про це повідомив 7 січня керівник департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш на одному з українських телеканалів, передає РБК-Україна.

За його словами, томос повинні підписати усі члени Синоду Вселенського патріархату, який відбудеться через два дні.

"Томос буде до вечора виставлений для того, хто захоче, міг підійти і побачити цей унікальний документ. У найближчі дні він повернеться в Стамбул в Константинопольський патріархат, оскільки зараз він підписаний тільки Вселенським патріархом. Потім там повинні бути підписи всіх членів святійшого Синоду Вселенського патріархату. Буквально через два дні відбудеться Синод, де це буде зроблено і тоді вже томос, остаточно і назавжди, повернеться в Україну і буде зберігатися в особливих умовах", - сказав Юраш.

Нагадаємо, в неділю, 6 січня, ввечері в Києві приземлився літак з томосом про автокефалію Православної церкви України. Варто відзначити, що томос - це особливий документ, який завершує процес отримання автокефалії православної церквою.

Автокефалія ж полягає в повній самостійності церкви у прийнятті рішень. Таким чином, ПЦУ юридично вийшла з підпорядкування іншої помісної церкви, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольському патріархату.