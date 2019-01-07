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Итоги дня: 7 января

Новости » Прочее    07.01.2019 - 19:07

В Черном море затонуло грузовое судно с украинцами на борту

Итоги дня: 7 январяФото (twitter.com/IlkhaAgency)

Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД Василия Кирилича в эфире "112 Украина".

Кирилич отметил, что на борту находились 11 граждан Украины. Он также подтвердил, что четверо из них погибли. "В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", - добавил дипломат.

Появились подробности о затонувшем в Черном море корабле

 

Томос временно вернут в Стамбул

Итоги дня: 7 январяФото: томос (Виталий Носач, РБК-Украина)

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил 7 января руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш на одном из украинских телеканалов, передает РБК-Украина. По его словам, томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который состоится через два дня.

"Томос будет до вечера выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ. В ближайшие дни он возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал Юраш.

 

Украина направила в ЕСПЧ иск против России за захват кораблей

Итоги дня: 7 январяИллюстративное фото (echr.coe.int)

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации за захват кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищины.

"Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - отметил Лищина.

 

Как прошла Рождественская литургия в Софийском соборе (фоторепортаж)

Итоги дня: 7 январяФото: Виталий Носач/РБК-Украина

Сегодня, 7 января, в Киеве в Софийском соборе прошла праздничная литургия, которую провел митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины в Софийский собор внесли президент Украины Петр Порошенко и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

В общей молитве присутствовали президент Украины, члены правительства, капелланы.

 

 Названы самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019 (фото)

Итоги дня: 7 январяФото: Джулия Робертс (Getty Images)

76-я церемония вручения премии Золотой Глобус уже окончена, победители — определены, и теперь публике предлагают повнимательнее рассмотреть, какие наряды предпочли надеть на красную дорожку голливудские звезды.

Одна из самых заметных модных тенденций на церемонии этого года — тема балета. Легкие платья танцовщиц вдохновили дизайнеров на создание новых коллекций, именно они пришлись по вкусу большинству голливудских актрис на церемонии.

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