Банки підняли курс долара на 50 копійок в очікуванні воєнного стану

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перед введенням воєнного стану курс різко виріс

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 листопада 2018 року, о 18:00 середній курс долара у продажу в порівнянні з п'ятницею, 23 листопада, виріс на 45 копійок до 28,43 гривень за долар, на покупці виріс на 18 копійок до 27,92 гривень за долар.

При цьому курс покупки долара сьогодні надвечір в деяких пунктах сягає 28,40 грн/ долар.

У той же час на міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 15 копійок до 27,91 грн/долар, курс купівлі до 27,88 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку сьогодні відбулася нарада керівництва НБУ з керівниками 40 найбільших банків. Зустріч була присвячена підготовці банківського сектору до роботи в умовах режиму воєнного стану. Глава НБУ Яків Смолій заявив, що не бачить підстав для введення адміністративних заходів на грошово-кредитному і валютному ринках в разі введення воєнного стану.

Верховна рада сьогодні зібралася на позачергове засідання для затвердження указу президента україни про введення воєнного стану. Президент Петро Порошенко заявив, що вводить воєнний положение30 днів з 9 ранку 28 листопада. До цього РНБО пропонував ввести воєнний стан на 60 днів.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу судів шість військовослужбовців були поранені.