Оприлюднено список прізвищ затриманих Росією українських моряків

Фото: захоплений катер "Бердянськ" (facebook.com/lysenko.andrii)

За матеріалами "слідства", у списку прізвища 24

Стали відомі прізвища всіх українських військових моряків, затриманих після атаки Росією в Керченській протоці на ВМС України. Як повідомляє РБК-Україна, список оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк Facebook.

У списку 24 прізвища затриманих українських моряків - за матеріалами "слідства РФ".

Будзило Ю. А. Зінченко Ст. А. Оприско А. А. Цыбизов С. А. Артеменко А. А. Терещенко Ст. А. Семидоцький Е. В. Беспальченко Ст. А. Шевченко А. А. Варимез В. К. Власюк М. Б. Головаш Б. О. Чулиба Ц. Р. Мельничук О. М. Небилиця Б. П. Костишин Ст. А. Попов С. Н. Без'язичний Ю. Ю. Мокряк Р. Н. Ейдер А. Д. Сорока Ст. Ст. Драч А. Л. Лісовий В. В. Гриценко Д.В.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Зокрема, Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці Володимира Варимеза. Його звинуватили у "незаконному перетині російського кордону". Український моряк провину не визнав. Заарештованітакож Віктор Можелянский і Сергій Цибізов.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.