Оприлюднено список прізвищ затриманих Росією українських моряків

За матеріалами "слідства", у списку прізвища 24
Стали відомі прізвища всіх українських військових моряків, затриманих після атаки Росією в Керченській протоці на ВМС України. Як повідомляє РБК-Україна, список оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк Facebook.
У списку 24 прізвища затриманих українських моряків - за матеріалами "слідства РФ".
Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму почався "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Зокрема, Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці Володимира Варимеза. Його звинуватили у "незаконному перетині російського кордону". Український моряк провину не визнав. Заарештованітакож Віктор Можелянский і Сергій Цибізов.
Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.
У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.