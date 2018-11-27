Командувач ВМС звернувся до захоплених РФ українських моряків

Фото: Ігор Воронченко (president.gov.ua)

Командувач військово-морських сил відзначив, що Україна докладає всіх можливих зусиль для звільнення українців з полону

Командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко написав звернення до українських військових моряків, які захоплені в полон РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВМС ЗСУ у Facebook.

Він відзначив, що Україна докладає всіх можливих зусиль для звільнення українців з полону. Воронченко додав, що моряки діяли в рамках закону, відповідно до норм міжнародного морського права та чинних договорів.

"Закон, право - на нашому боці та це розуміє весь світ. Відчувати страх - це нормально. Головне вірити у свою силу духу, берегти гідність і розуміти, що за вами стоїть вся Україна, весь цивілізований світ. Я пишаюся кожним з вас. Дякую за вірність батьківщині та знайте, що ми робимо все для вашого повернення до рідних, які чекають на зустріч із вами", - написав він.

Фото-скрін листа Воронченка (navy.mil.gov.ua)

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.

Також глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.