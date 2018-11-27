Путін відреагував на воєнний стан в Україні

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін у розмові з Меркель висловив заклопотаність воєнним станом в Україні

Президент Росії Володимир Путін у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висловив заклопотаність оголошенням воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін і Меркель обговорили інцидент в Керченській протоці, який завершився захопленням українських кораблів. Також російський президент висловив стурбованість у зв'язку з приведенням Збройних сил України в повну боєготовність і оголошенням військового стану.

"Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін висловив надію, що Берлін вплине на українську владу, щоб "утримати її від подальших непродуманих кроків".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент США закликав президента Путіна і президента України Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації з захопленням українських кораблів.

Учора в Кремлі повідомили, що Путін поки не планував переговорів з Порошенком через ситуацію в Азовському морі.