"Суд" у Криму почав арештовувати українських моряків (оновлюється)

Вже заарештували 5 українських моряків
Сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста "Радіо свобода" Антона Наумлюка.
Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків Володимира Варимезе. Його звинуватили за ч. 3 ст. 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування". Український моряк провину не визнав.
Пізніше журналіст повідомив, що "суд" окупантів заарештував другого українського моряка Сергія Цибізова та старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприско.
Також заарештований Віктор Можелянський. Адвокат, яка представляла його інтереси, розповіла, що звинувачення йому було представлено по частині 3 статті 322 КК РФ - "незаконний перетин кордону".
"Київський райсуд Сімферополя" заарештував матроса буксира "Яни Капу" Віктор Беспальченко.
Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.