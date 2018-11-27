"Суд" у Криму почав арештовувати українських моряків (оновлюється)

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вже заарештували 5 українських моряків

Сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста "Радіо свобода" Антона Наумлюка.

Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків Володимира Варимезе. Його звинуватили за ч. 3 ст. 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування". Український моряк провину не визнав.

Пізніше журналіст повідомив, що "суд" окупантів заарештував другого українського моряка Сергія Цибізова та старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприско.

Також заарештований Віктор Можелянський. Адвокат, яка представляла його інтереси, розповіла, що звинувачення йому було представлено по частині 3 статті 322 КК РФ - "незаконний перетин кордону".

"Київський райсуд Сімферополя" заарештував матроса буксира "Яни Капу" Віктор Беспальченко.

Зазначимо, голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.