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Тарифи на тепло і гарячу воду з грудня можуть зрости на 16%, - Рева

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 13:49
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

З 1 листопада поточного року вводяться нові тарифи на газ

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Реви, з 1 листопада поточного року вводяться нові тарифи на газ, що передбачає перерахунок комунальних платежів на опалення і гарячу воду.

"Це (перерахування тарифів, - ред.) може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", - сказав Рева.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що після зростання тарифів на газ з листопада 2018 ціни на тепло і гарячу воду зможуть піднятися не раніше 1 січня 2019 року. 

Додамо, минулої п'ятниці на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України уряд ухвалив рішення про підвищення ціни на газ для населення на 23,5%. Відзначимо, що підвищення ціни на газ було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

Відзначимо, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, в нинішньому опалювальному сезоні тарифи на газ більше не підвищуватимуть.

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