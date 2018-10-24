ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Хакери атакували Міноборони Японії

Новини » Політика    24.10.2018 - 16:35
Ілюстративне фото (flickr.com/Christoph Scholz)
Ілюстративне фото (flickr.com/Christoph Scholz)

Хакери в липні атакували підрозділ Міноборони Японії, що відповідає за військові закупівлі

Підрозділ Міністерства оборони Японії, що відповідає за військові закупівлі, атакували хакери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Okinawa Times.

Як наголошується, що злам стався в кінці липня.

Хакери занесли вірус в електронну систему тендерів для підприємців, які претендують на військові замовлення. Крім того, джерело зазначило, що першим про це дізнався один з міністерських чиновників, який відкрив електронний лист із зараженим файлом.

Нагадаємо, раніше в Швейцарії були затримані двоє росіян, які планували здійснити хакерську атаку на лабораторії Всесвітнього антидопінгового агентства WADA в Лозанні.

Кіберкомандування США для запобігання втручання у вибори початок першу кібероперацію з протидії поширення дезінформації Росією. Метою операції США стали, ймовірно, співробітники російських розвідслужб, зазначає видання. Міністерство юстиції США повідомило про кампанії "інформаційної війни" з боку росіян, спрямованої на вплив на проміжні вибори.

Японія укладе мир з РФ після вирішення територіального питання, - Абе У парламенті Британії вважають, що уряд недостатньо протидіє пропаганді РФ
Новини України Японіякібератака
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся