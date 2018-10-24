Хакери атакували Міноборони Японії

Ілюстративне фото (flickr.com/Christoph Scholz)

Хакери в липні атакували підрозділ Міноборони Японії, що відповідає за військові закупівлі

Підрозділ Міністерства оборони Японії, що відповідає за військові закупівлі, атакували хакери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Okinawa Times.

Як наголошується, що злам стався в кінці липня.

Хакери занесли вірус в електронну систему тендерів для підприємців, які претендують на військові замовлення. Крім того, джерело зазначило, що першим про це дізнався один з міністерських чиновників, який відкрив електронний лист із зараженим файлом.

Нагадаємо, раніше в Швейцарії були затримані двоє росіян, які планували здійснити хакерську атаку на лабораторії Всесвітнього антидопінгового агентства WADA в Лозанні.

Кіберкомандування США для запобігання втручання у вибори початок першу кібероперацію з протидії поширення дезінформації Росією. Метою операції США стали, ймовірно, співробітники російських розвідслужб, зазначає видання. Міністерство юстиції США повідомило про кампанії "інформаційної війни" з боку росіян, спрямованої на вплив на проміжні вибори.