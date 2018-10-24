У САП повідомили подробиці справи щодо розкрадання коштів "Ощадбанку"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом вересня 2013 - січня 2014 років посадовці незаконно вивели з "Ощадбанку" 20 млн доларів

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру 10 особам по справі щодо розкрадання коштів "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook.

З "Ощадбанку" під виглядом кредиту вивели 20 млн доларів

Як зазначається, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з службовими особами вказаної групи, а також посадовцями "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку". Повідомляється, що на момент вчинення злочину сума викрадених коштів в гривнях становила 160 млн.

"Прокурорами САП погоднено повідомлення про підозри 10 особам у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вказаний договір щодо кредиту було укладено з порушеннями і "ніколи не був забезпечений заставою майнових прав".

У САП наголошують, що "Ощадбанк" незаконно уклав договір про кредит у 20 млн доларів, тоді як міг видати кредит на суму не більше 7 млн доларів.

Після отримання кредитних коштів "Креатив" перерахував вказані кошти на свій рахунок у Кіровоградській філії "Ощадбанку", після чого вказані кредитні кошти були привласнені та виведені з цього товариства тодішніми бенефіціарними власниками групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під видом виконання контрактів з поставки тропічної олії, яких не було.

"За рахунок указаних коштів тодішніми бенефіціарними власниками групи "Креатив" на підконтрольну їм компанію-нерезидента придбано корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби", - зазначають у САП.

Серед 10 затриманих заступник голови правління "Ощадбанку" та син нардепа

Як повідомляється, серед 10 затриманих два чинних і один колишній працівник банку, зокрема, заступник голови правління "Ощадбанку", які, за даними слідства, готували документацію щодо видачі кредиту і приховували порушення у документах позичальника.

Крім того, про підозру повідомлено особі, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком в якості забезпечення кредиту.

Підозри вручені також колишнім керівникам - головному бухгалтеру і працівникам підприємств групи "Креатив" (5 осіб), які підробили низки документів і перерахували кошти у безготівкову форму.

Також про підозру повідомлено сина чинного народного депутата, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) набув корпоративні права ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку.

САП проситиме суд арештувати затриманих з можливістю застави

Зазначається, що прокурори проситимуть суд обрати затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою від 5 до 150 млн гривень залежно від ролі кожного з учасників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.

Додамо, вчора, 23 жовтня, по цій справі було затримано 10 осіб, зокрема двоє діючих і один колишній менеджер державного "Ощадбанку".