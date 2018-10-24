Надіслані Клінтонам, Обамі, Соросу та CNN вибухові пристрої повязані, - NBC

Про пов'язаність посилок заявив високопоставлений чиновник правоохоронних органів
Чотири вибухові пристрої, які були надіслані Хілларі та Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, Джорджу Соросу та в редакцію CNN, пов'язані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання NBC.
Так, NBC, посилаючись на високопоставленого чиновника правоохоронних органів, повідомляє, що підозріла посилка, відправлена на CNN у Time Warner Center, схожа на пакунки, які були надіслані Клінтонам, Обамі та Соросу.
Нагадаємо, у Білий дім відправили бомбу. Підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента.
Крім того, кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.
Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.
Також агентство раніше повідомляло, що невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Так, вибуховий пристрій заклали в поштову скриньку будинку мільярдера.