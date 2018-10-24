Холодницький передав Луценку подання на нардепа Березкіна

Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

Прокурори САП повідомили про підозру 10 особам у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Холодницького в Facebook.

Холодницький нагадав, що вчора за підозрою в корупції та заволодінні 20 млн доларів державного банку "Ощадбанк" затримано та повідомлено про підозру ряду посадових осіб банку та підприємств групи "Креатив".

"Сьогодні, з метою залучення всіх осіб, ймовірно причетних до зазначених злочинів, мною підписано і направлено Генеральному прокурору України подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича за ознаками злочинів, передбачених ч3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України", - йдеться в повідомленні.

Фото (facebook.com/Назар Холодницький)

Нагадаємо, прокурори САП повідомили про підозру 10 особам у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку". Протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" одержав в "Ощадбанку". Повідомляється, що на момент скоєння злочину сума викрадених коштів у гривнях становила 160 млн.

Зазначений договір по кредиту був укладений з порушеннями і "ніколи не був забезпечений заставою майнових прав". У САП відзначають, що "Ощадбанк" незаконно уклав договір про кредит в 20 млн доларів, тоді як міг видати кредит на суму не більше 7 млн доларів.

Серед 10 затриманих два діючих і один колишній працівник банку, зокрема, заступник голови правління "Ощадбанку", які, за даними слідства, готували документацію про видачу кредиту і приховували порушення в документах позичальника.