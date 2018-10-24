Фото: в Карпатах випав сніг (pmg.ua)

Сніг випав на Драгобраті, Буковелі та горі Піп Іван

У Карпатах цієї ночі випав сніг. Сильно замело найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат - Драгобрат, передає РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання Рmg.ua.

Видання зазначає, що снігу на курорті випало чимало і станом на 8:50 він продовжує падати. Сніг випав також і на іншому гірськолижному курорті, який розташований по той бік Карпат, - Буковелі.

Фото: у Карпатах випав сніг

Крім того, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у своєму Facebook поінформував, що на горі Піп Іван падає дрібний сніг.

"Станом на 10:20 на г. Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища -3, вітер північно-західний 10 м/с, поривчастий, хмарно, обмежена видимість, дрібний сніг", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 24-25 жовтня 2018 року очікується погіршення погодних умов. Зокрема, "Укравтодор" попереджає водіїв про погіршення погодних умов. Так, за даними українських синоптиків, різка зміна погодних умов очікується 24-25 жовтня у західних, центральних, північних і місцями Харківській областях. У зазначений період очікуються дощі та мокрий сніг.

Водіїв просять бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху і не перевищуйте швидкість.

Як писало РБК-Україна, 24-25 жовтня у Києві і області очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, а також сильні пориви вітру - до 20 м/с.