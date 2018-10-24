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В офіс Обами поштою відправили вибухівку

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 16:52
Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)
Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Пакет з вибуховим пристроєм перехопила секретна служба

Колишньому президенту Сполучених Штатів Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Пристрій, адресований Обамі, було перехоплено співробітниками секретної служби у Вашингтоні, округ Колумбія.

Пристрій був схожий на той, що було знайдено в понеділок в будинку мільярдера-філантропа Джорджа Сороса, сказали два співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, у середу, 24 жовтня, у пошті, відправленій у дім Хілларі і Білла Клінтонів у Нью-Йорку (США), знайшли вибуховий пристрій. Підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти. Потужність бомби не уточнюється.

Як писало РБК-Україна раніше, в місті Бедфорд, в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк (США), невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдераДжорджа Сороса. Зазначалося, що вибуховий пристрій був закладений у поштову скриньку будинку мільярдера.

Також в США за підготовку до самопідриву у Вашингтоні в день проміжних виборів, 6 листопада, був заарештований житель штату Нью-Йорк Пол Розенфілд.

У дім Хілларі і Білла Клінтонів надіслали бомбу Біля будинку мільярдера Сороса в США знайшли бомбу
Новини України Барак Обамабомба
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