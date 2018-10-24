Секретна служба США заперечує інформацію про відправлену в Білий дім бомбу

Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Раніше BNO News повідомляло про перехоплення бомби, відправленої у Білий дім

Секретна служба Сполучених Штатів Америки заперечує інформацію про те, що в Білий дім була відправлена підозріла посилка, яка згодом була перехоплена співробітниками відомства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву служби у Twitter.

У службі заявили, що інформація про третю перехоплену посилку, адресовану Білому дому, не відповідає дійсності.

"На даний момент Секретна служба перехопила дві підозрілі посилки - одну в Нью-Йорку і одну в Вашингтоні. Дані про третю перехоплену посилку, адресовану Білому дому, недостовірні", - підкреслюється у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, BNO News повідомило, що в Білий дім відправили бомбу. Зазначалося, що підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента.

Нагадаємо, видання NBC, посилаючись на високопоставленого чиновника правоохоронних органів, повідомило, що чотири вибухові пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, Джорджу Соросу і до редакції CNN, пов'язані.

РБК-Україна також повідомляло, що співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

За даними американських спецслужб, посилка, яку повинні були доставити до дому Білла і Хілларі Клінтонів в передмісті Нью-Йорка, була перехоплена напередодні ввечері, а посилка для Обами - 24 жовтня у Вашингтоні.

Так, екс-президенту США Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій. Крім того, в пошті, відправленої в будинок Клінтонів, знайшли вибуховий пристрій. Підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти.