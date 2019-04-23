У Порошенка не виключають розпуск Ради

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

За словами Луценко, нардепи нинішнього скликання не налаштовані на розпуск

Розпуск парламенту і позачергові вибори до Верховної ради наразі є можливими на 50%. Про це заявила представник президента України Петра Порошенка в парламенті, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим вона зазначила, що нардепи нинішнього скликання не налаштовані на розпуск.

"Я думаю, що депутати не налаштовані на розпуск. Але все буде залежати від ситуації. П'ятдесят на п'ятдесят. Все буде залежати від того, як буде відбуватись процедура підрахунку голосів, як спрацює ЦВК, як буде формуватися нова команда", - заявила Луценко.

Представник президента у ВР заявила, що наразі існує дві юридичних причини розпуску парламенту, одна з яких - питання формування нової коаліції.

"Зараз позачергові розпуск і вибори можливі тільки з двох юридичних причин. Перше, це якщо розпуститься коаліція сьогоднішня і не створиться нова коаліція. І друга: якщо парламент буде не готовий збиратись впродовж 30 днів. А парламент не просто готовий збиратись, парламент налаштований активно працювати", - додала вона.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що розпуск парламенту може відбутися виключно на тих умовах, які вказані в Конституції. Раніше він також заявляв, що немає юридичних підстав для розпуску українського парламенту.

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Він зазначив, що просто може не встигнути розпустити ВР до осінніх виборів.