ЦВК опублікувала дані 100% протоколів

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Зеленський набирає понад 73% після обробки електронних протоколів

Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський обійшов Порошенка на спеціальних дільницях для військовослужбовців у зоні ООС на Донбасі. Зокрема, там кандидат набрав майже на 300 голосів більше, ніж його опонент.

В ОБСЄ вже заявили, що вибори були конкурентними і проводилися з повагою основних свобод. Спеціальний координатор та керівник місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі підкреслив, що місія була свідком демократичної передачі влади в Україні. За його словами, перемога Зеленського відкриває шлях для відновлення зусиль щодо просування необхідних реформ.

Додамо також, ЦВК прийняла протоколи з "мокрими печатками" 69 окружних виборчкомів.