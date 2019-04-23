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В Україні запускають послугу перенесення телефонних номерів

Новини » Телеком & IT    23.04.2019 - 14:14
В Україні запускають послугу перенесення телефонних номерів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До перенесення телефонних номерів готові всі оператори

В Україні з 1 травня запускається послуга, в рамках якої абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням свого номера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання AIN.UA.

Повідомляється, що найбільші мобільні оператори готові до запуску послуги MNP з 1 травня. Зокрема, "Київстар" вже підготував свої системі до роботи з цією послугою. У той же час в компанії не виключають перебої в роботі перенесення номерів на перших порах. Також в "Київстарі" підкреслили, що за перенесення номера не буде стягуватися додаткова плата, а також розраховують на невисоке перетікання абонентів.

Vodafone Україна на сьогодні продовжує міжоператорське тестування в рамках запуску нової послуги. Крім того, оператор вже запустив на своєму сайті сервіс, на якому можна подати заявку на перенесення номера.

Третій оператор lifecell запевняє, що до 1 травня буде готове усе, щоб абоненти могли вільно вибирати оператора і не залежати від номера.

Нагадаємо, в Українському центрі радіочастот обіцяли, що послуга MNP запрацює ще в 2017 році.

Раніше також повідомлялося, що мобільні оператори планують відмовитися від пакетів з безлімітним інтернетом.

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