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Волкер виступив за прямий діалог Зеленського і Путіна

Новини » Політика    23.04.2019 - 12:09
Волкер виступив за прямий діалог Зеленського і Путіна
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер підтримав можливі майбутні переговори Зеленського і Путіна

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер виступає за прямий діалог фактичного переможця виборів 2019 в Україні Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив в ефірі програми NewsHour служби громадського мовлення PBS.

Зокрема, Волкер підтримав позицію Зеленського по Донбасу, який заявляв, що на сьогодні ні в кого немає відповіді, як зупинити Путіна і російську агресію на Донбасі.

"Я думаю, те, що він сказав про конфлікт і про свій підхдід, є правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього... Я думаю, що його бажання вести прямі переговори з Путіним - це правильна річ, непогана річ", - зазначив Вокер.

Нагадаємо, будучи кандидатом у президенти Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає російського президента своїм ворогом.

Після завершення голосування у другому турі, Зеленський пообіцяв перезавантаження мінського процесу щодо Донбасу, а також анонсував нові кадрові рішення. При цьому майбутній президент виступає проти особливого статусу окупованих територій і обіцяє розгорнути інформаційну кампанію для повернення Донбасу.

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