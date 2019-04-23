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Білорусь призупинила поставки бензину і дизеля до України

Новини » Енергетика    23.04.2019 - 10:39
Білорусь призупинила поставки бензину і дизеля до України
Ілюстративне фото (beloil.com.ua)

Поставки палива призупинили через неякісну російську нафту

Білорусь з 23 квітня призупинила експорт бензину і дизеля до України через неякісну нафту з Російської Федерації. Про це повідомив заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб, передає БЕЛТА.

Повідомляється, що Білорусь вимушено припинила експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

"Припинено поставки світлих нафтопродуктів - бензинів і дизпалива - до України, Балтії та Польщі... На поточний момент контрактні зобов'язання припинено до моменту вирішення питання з російською нафтою", - зазначив Гриб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 червня Російська Федерація встановить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів. За словами російського прем'єра Дмитра Медведєва, на ці заходи Росія йде для захисту своїх інтересів.

Крім того, пізніше стало відомо, що будуть обмежені поставки російського вугілля. В уряді Російської Федерації також уточнили, що експорт буде здійснюватися тільки при наявності спеціальних дозволів. Передбачається, що Україні необхідно близько місяця, щоб диверсифікувати обсяги імпорту російського палива.

 

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