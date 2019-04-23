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Савченко прийшла в Раду

Новини » Політика    23.04.2019 - 09:48
Савченко прийшла в Раду
Фото: Надія Савченко (facebook.com)

Савченко нещодавно випустили з-під варти

Народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно випустили з-під варти, прийшла до Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook сестри Савченко.

Громадський рух "Чесно" повідомив, що, за словами нардепа, вона буде брати участь у парламентських виборах.

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