Савченко прийшла в Раду

Фото: Надія Савченко (facebook.com)

Савченко нещодавно випустили з-під варти

Народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно випустили з-під варти, прийшла до Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook сестри Савченко.

Громадський рух "Чесно" повідомив, що, за словами нардепа, вона буде брати участь у парламентських виборах.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) April 23, 2019

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