НАБУ завершило службове розслідування по справі корупції в "оборонці"

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало його 5 березня

Службове розслідування стосовно співробітників НАБУ- фігурантів листування, оприлюдненого журналістами "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі", завершено. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначили, що почали службове розслідування за тиждень до публікації сюжету журналістів "Наші гроші". У ході слідства, директор НАБУ Артем Ситник відсторонив від посадових обов'язків керівника Головного підрозділу детективів та двох детективів цього підрозділу.

Як повідомляють у прес-службі, Ситник ознайомився з результатами розслідування 15 квітня. Наступного дня матеріали службового розслідування направили до Дисциплінарній комісії.

"Отже, висновок та матеріали службового розслідування надано Дисциплінарній комісії. І вже ця комісія після вивчення цих документів, визначатиме, чи є в діях співробітника НАБУ склад дисциплінарного проступку", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що службове розслідування здійснювали п'ять детективів. Було проведено 23 опитувань. Детективи перевіряли:

листування НАБУ з ДК "Укроборонпром" та компанії "Оптимумспецдеталь" стосовно останньої;

приховування матеріалів листування;

можливе розголошення працівниками НАБУ даних листування стороннім особам;

можливе отримання подарунків;

можливі неправомірні дій під час розслідування справи щодо ПАТ "Укрзалізниці".

Нагадаємо, сьогодні співробітники Державного бюро розслідування проводили обшуки у будівлі НАБУ по цій справі. Проходила виїмка документів, на що дав дозвіл Печерський суд Києва. Причина у тому, що інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, не отримала розвитку у розслідуванні.