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Москаль подав у відставку

Новини » Політика    23.04.2019 - 10:33
Москаль подав у відставку
Фото: Геннадій Москаль (hsc.gov.ua)

Москаль йде з посади голови Закарпатської ОДА

Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служби Москаля.

Москаль подав заяву за власним бажанням.

Москаль подав у відставкуВідзначимо, вчора голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку. Раніше Синютка заявляв, що в разі програшу кандидата в президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.

РБК-Україна писало, що 14 квітня Порошенко звільнив Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

До цього екс-голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко подав позов до Касаційного адміністративний суд Верховний суд на президента Петра Порошенка про визнання протиправним та скасування указу про звільнення.

Нагадаємо, Петро Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Президент зазначив, що стосовно Головко виникли серйозні претензії у детективів НАБУ.

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