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У Києві зберігаються масштабні затори, викликані снігопадом

Новини » Інфраструктура    14.11.2018 - 14:00
У Києві зберігаються масштабні затори, викликані снігопадом
Фото: сніг у Києві (facebook.com/Kyivpastrans)

У Києві сьогодні випав перший сніг

У Києві сьогодні вдень, 14 листопада 2018 року, зберігаються масштабні затори, викликані снігопадом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці через снігопад численні затори утворилися на центральних вулицях столиці. Зокрема, затори спостерігаються на вул. Жилянській, вул. Саксаганського, в районі Бессарабського ринку, на вул. Михайлівській, Володимирському узвозі, Парковій дорозі.

Крім того, в пробках стоїть Набережне шосе, Поділ, проспект Валерія Лобановського, Велика Окружна дорога, вул. Миколи Василенка, вул. Гарматна, вул. Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотський проспект, проспект Степана Бандери.

На лівому березі Києва пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана від станції метро "Позняки" у напрямку до Південного мосту, на Дніпровській набережній, Харківському шосе, Дарницькому шосе, на Русанівці, проспекті Соборності, Броварському проспекті, на виїзді на міст Метро.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 13:00 14 листопада в Києві зафіксовано майже 300 ДТП.

Крім того, повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

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