У Києві випав перший сніг: найяскравіші фото з Instagram

Колаж РБК-Україна

Кияни та гості столиці радіють першому снігу в 2018 році

14 листопада в Києві випав перший сніг. Це стало причиною численних заторів та ДТП у місті. Ну а ті, хто сьогодні залишив свій транспортний засіб вдома або поки не обзавівся власним авто, радіють "білим мухам".

Приголомшливі фото і відео кияни та гості міста публікують у своїх соціальних мережах, зокрема - в Instagram. Знімки засніженої столиці, звичайно ж, збирають купу лайків та коментарів, в яких юзери захоплюються красою Києва.

"Зима зовсім близько", - коментують київський сніг користувачі.

Ми вирішили спеціально для вас зібрати найбільш яскраві фотографії першого снігу в Києві.

Перший сніг в Києві (фото: instagram.com)

14 листопада Київ засипало снігом (відео: instagram.com/ksyperehrest)

Першиймлості в Києві в листопаді (фото: instagram.com)

Ну, а якщо комусь сніг не по душі, то прислухайтеся до Романа Тугашева.

"Нічого, ще чотири місяці - і знову тепло", - заспокоїв "снігоненависників" киянин.

Сніг і Роман (фото: instagram.com/romantugashev)

Хочемо нагадати, що в Киеве 14 листопада через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу. Тому візьміть на замітку.

Відео: РБК-Україна