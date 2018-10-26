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В Об’єднавчому соборі візьмуть участь мінімум 10 архієреїв УПЦ МП

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 11:44
Фото: Філарет (РБК-Україна)
Фото: Філарет (РБК-Україна)

За словами Філарета, Об’єднавчий собор має відбутись найближчим часом

Участь в Архієрейському об’єднавчому соборі мають взяти мінімум 10 архієреїв УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наступний крок до автокефалії - це скликання архієрейського собору, який буде складатись з трьох церков: КП. Це 40 з лишнім єпископів. 12 єпископів від автокефальної церкви. Від МП патріархату, кажуть, мінімум 10 єпископів. З цих єпископів, більше 60-ти, буде скликаний об’єднавчий собор. На цьому соборі буде зафіксовано обєднання всіх трьох церков в одну УПЦ", - повідомив Філарет.

За його словами, Об’єднавчий собор має відбутись найближчим часом.

"В Україні буде одна українська церква. Скликання собору залежить від Вселенського патріарха. Ми сподіваємось, що він буде скликаний найближчим часом. Але назвати дату не можемо", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Філарет висловив сподівання, що Україна отримає Томос до кінця року.

Крім того, Філарет заявляв, що Києво-Печерська, Почаєвська та Святогірська лаври мають добровільно прийняти рішення про приєднання до єдиної української автокефальної православної церкви

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