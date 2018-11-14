"Київводоканал" надішле за жовтень платіжки з новими тарифами за холодну воду

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи на холодну воду підняли лише з 14 жовтня, у платіжках будуть середні ціни за місяць

"Київводоканал" дав роз'яснення щодо відображення у платіжках за жовтень нових тарифів за холодну воду і водовідведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Як зазначили у водоканалі, з 14 жовтня НКРЕКП підвищила для "Київводоканалу" тарифи: на централізоване постачання холодної води до 10,092 грн з ПДВ за 1 куб. м; за централізоване водовідведення - до 9,504 грн з ПДВ за 1 куб. м.

Отже, під час нарахувань за усі три послуги (постачання холодної води та відведення холодної й гарячої води) враховано 2 тарифи: 01.10.18 - 13.10.18: централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) - 16,716 грн/1 куб. м, централізоване водовідведення - 7,936 грн/1 куб. м; 14.10.18 - 31.10.18: централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) - 19,596/1 куб. м, централізоване водовідведення - 9,504/1 куб. м.

Аби уникнути плутанини під час розрахунків за 2-ма тарифами, у платіжці буде вказана розрахункова вартість послуг за жовтень 2018 року - тобто середнє арифметичне тарифу, що діяв до 13.10.18 та тарифу, який почався з 14.10.18.

Отже, ціна складає:

- централізоване постачання та відведення холодної води в жовтні - 18,377 грн/1 куб. м.

- централізоване постачання холодної води в жовтні - 9,543 грн/1 куб. м.

- централізоване відведення гарячої води в жовтні - 8,845 грн/1 куб. м.

Раніше у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.