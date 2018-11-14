ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві оголосили тендер будівництва метро на Троєщину

Новини » Транспорт    14.11.2018 - 15:23
У Києві оголосили тендер будівництва метро на Троєщину
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У тендерній документації вказано попередню вартість будівництва - 31,55 млрд гривень

Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво нової лінії метро на житловий масив Троєщина. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне оголошення КП "Київський метрополітен" у системі публічних закупівель Prozorro.

У документації зазначено, що йдеться про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Передбачається також облаштування двох електродепо.

Наразі оголошено відкриті торги на кращий проект - його вартість очікується у розмірі 148,5 млн гривень. Термін завершення проектних робіт - 2018-2019 рік. Початок аукціону попередньо планується провести на 30 листопада 2018.

Додамо, що лінія метро має складатися з 14 станцій. Будівництво проводитиметься у дві черги, кожна з яких триватиме 3-4 роки. За попередньою оцінкою КМДА, вартість будівництва - 31,55 млрд гривень.

Нагадаємо, у жовтні Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. У пояснювальній записці до документу зазначається, що траса лінії проляже від Кільцевої дороги, через аеропорт Жуляни, центральний залізничний вокзал, центральну частину міста, Поділ і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Троєщини.

Зазначимо, 8 листопада 2018 у Києві завершився аукціон на кращі пропозиції щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Найнижчу ціну за виконання будівництва запропонувало ПАТ "Київметробуд" - 5 млрд 981 млн 268 тис 736 гривень.

Київський метрополітен встановив банківські термінали у касах станцій У київському метро повідомили про замінування станції "Майдан Незалежності"
Новини України метроТроещина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся