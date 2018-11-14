У Києві оголосили тендер будівництва метро на Троєщину

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У тендерній документації вказано попередню вартість будівництва - 31,55 млрд гривень

Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво нової лінії метро на житловий масив Троєщина. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне оголошення КП "Київський метрополітен" у системі публічних закупівель Prozorro.

У документації зазначено, що йдеться про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Передбачається також облаштування двох електродепо.

Наразі оголошено відкриті торги на кращий проект - його вартість очікується у розмірі 148,5 млн гривень. Термін завершення проектних робіт - 2018-2019 рік. Початок аукціону попередньо планується провести на 30 листопада 2018.

Додамо, що лінія метро має складатися з 14 станцій. Будівництво проводитиметься у дві черги, кожна з яких триватиме 3-4 роки. За попередньою оцінкою КМДА, вартість будівництва - 31,55 млрд гривень.

Нагадаємо, у жовтні Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. У пояснювальній записці до документу зазначається, що траса лінії проляже від Кільцевої дороги, через аеропорт Жуляни, центральний залізничний вокзал, центральну частину міста, Поділ і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Троєщини.

Зазначимо, 8 листопада 2018 у Києві завершився аукціон на кращі пропозиції щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Найнижчу ціну за виконання будівництва запропонувало ПАТ "Київметробуд" - 5 млрд 981 млн 268 тис 736 гривень.