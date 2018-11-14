ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 14:30
Синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими
Фото: Перший сніг в Києві фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кліматична зима прийшла в Київ на два тижні раніше терміну

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада до Києва завітала метеорологічна зима. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обсерваторію.

Як зазначили кліматологи, середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -3,0 градуси і за прогнозами Укргідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматися і далі.

Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної, коли вона почалася 18 грудня, нагадали в обсерваторії.

Раніше всього в Київ зима прийшла 20 жовтня в 1920 році, а пізніше всього - 29 січня 2015 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря опустилася до -1,5 градусів. А це означає, що закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня - всього 222 дні.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

Відзначимо, що нинішнє "бабине літо" в Києві тривало з 7 жовтня по 20 жовтня і запам'ятається майже літньою погодою.

У Києві зберігаються масштабні затори, викликані снігопадом У Києві через снігопад зафіксовано майже 300 ДТП
Новини України снегГідрометцентрКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся