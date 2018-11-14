Синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими

Фото: Перший сніг в Києві фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кліматична зима прийшла в Київ на два тижні раніше терміну

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада до Києва завітала метеорологічна зима. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обсерваторію.

Як зазначили кліматологи, середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -3,0 градуси і за прогнозами Укргідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматися і далі.

Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної, коли вона почалася 18 грудня, нагадали в обсерваторії.

Раніше всього в Київ зима прийшла 20 жовтня в 1920 році, а пізніше всього - 29 січня 2015 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря опустилася до -1,5 градусів. А це означає, що закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня - всього 222 дні.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

Відзначимо, що нинішнє "бабине літо" в Києві тривало з 7 жовтня по 20 жовтня і запам'ятається майже літньою погодою.