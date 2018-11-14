Вселенський патріарх виступив зі зверненням до українців

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Священний синод вирішив надати автокефалію "багатостраждальній православній церкві в Україні"

Вселенський патріарх Варфоломій виступив із зверненням до українського народу напередодні 85-ї річниці Голодомору в Україні, обіцяючи допомогти у вирішенні церковних проблем за допомогою надання автокефалії українській церкві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт української православної церкви в США.

Як заявив Варфоломій, Вселенський престол вирішив надати автокефалію "багатостраждальній православній церкві в Україні, щоб вона приєдналася до повноти православ'я в єдності і внутрішньому світі". Патріарх зазначає, що неприпустима байдужість Вселенського престолу, коли український народ страждає і шукає вирішення церковних проблем, які "мучать їх протягом століть"

"Константинопольська Церква-Мати спілкується з усіма вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор українського народу, трагічну і нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного і жорстокого голоду", - заявив він

"Ми втручаємося, тому що це наш обов'язок - виключно на основі достовірно-церковних, всесвітніх і виключно з наднаціональних критеріїв - заради істини і традицій церкви, захисту канонічного порядку і ідентичності православ'я, завжди для урочистості тіла Христового, а не для себе і не для демонстрації світової сили або влади", - підкреслюється у зверненні

Нагадаємо, собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату заявив, що рішення Константинополя стосовно українського церковного питання "не має ніякої канонічної сили" і відмовився участь у створенні автокефальної церкви.

Раніше архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.