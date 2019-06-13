Підсумки дня: 13 червня

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13.06.2019 - 19:54
Новость на русском
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна
може вступити в Європейський союз в 2035 році
Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що
не віддавав наказу "не відповідати на обстріли"
командуванню операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі
Росія запропонувала Україні
врегулювати арбітражні розгляди з "Газпромом"
мировою угодою
У червні
розпочав курсувати безпересадковий вагон до Болгарії
. Час у дорозі складе майже 40 годин
Партія "Слуга народу"
опублікувала новий список кандидатів
на вибори в Раду
Компанія Коломойського
відсудила у підприємства Ахметова
1,3 млрд грн
У Росії
пояснили, чому не будуть змінювати
міжнародну назву столиці України з російськомовної транслітерації Kiev на український варіант Kyiv
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що
рішення про можливе скасування віз для поляків
, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик поділився думкою
про можливість провести бій
з російським супертяжем Олександром Повєткіним
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