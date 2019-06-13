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Усик не хоче боксувати з Повєткіним

Новини » Спорт    13.06.2019 - 09:11
Усик не хоче боксувати з Повєткіним
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Боксер вирішив не посилювати ситуацію

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик поділився думкою про можливість провести бій з російським супертяжем Олександром Повєткіним. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналі USYK17.

За словами Усика, промоутери обговорювали можливість проведення бою, але, за його словами, ця тема переводиться в політику.

"Промоутери розмовляли між собою. Мені здається, це сильно переводять в якусь політику. Я не хочу боксувати з Олександром, бо це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок", - сказав український боксер.

 

У березні українець відмовився від бою з росіянином Денисом Лебедєвим і звільнив титул WBA. Також він втратив ще два пояси, бо незабаром планує дебютувати в суперважкій вазі.

Але через пошкодження перший бій Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся. Його повернення на ринг очікується у вересні.

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