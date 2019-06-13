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Трамп анонсував безвіз для Польщі

Новини » Політика    13.06.2019 - 12:09
Трамп анонсував безвіз для Польщі
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За його словами, рішення буде прийнято протягом 90 днів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що рішення про можливе скасування віз для поляків, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

За словами Трампа, Польща відповідає усе більшій кількості критеріїв, необхідних для приєднання до програми безвізового режиму Visa Waiver.

Американський лідер також відповів на запитання польського журналіста, чи буде про рішення про скасування віз оголошено під час потенційного візиту Трампа в Польщу у вересні.

"Я думаю, що це чудова ідея, спасибі за цю пропозицію. Ми рухаємося вперед, хоча це складний процес. Ми запрошуємо приєднатися до цієї програми невелику кількість країн, але Польща - одна з них. Думаю, що, ймовірно, ми приймемо рішення у найближчі 90 днів", - заявив глава США.

Нагадаємо, раніше президенти Польщі і США Анджей Дуда та Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони про присутність збройних сил США на території Польщі. Згідно з декларацією, Штати планують збільшити свою нинішню військову присутність у Польщі більш ніж на 1 тис солдатів у найближчому майбутньому.

Як писало РБК-Україна, в травні за підсумками переговорів заступника голови Пентагону з політичних питань Джона Руда і заступника міністра національної оборони Польщі сторони змогли досягти прогресу в питанні нарощування чисельності американських солдатів на польській території.

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