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Компанія Коломойського відсудила у підприємства Ахметова 1,3 млрд грн

Новини » Економіка    13.06.2019 - 13:28
Компанія Коломойського відсудила у підприємства Ахметова 1,3 млрд грн
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Борг виник через несплату дивідендів Південним ГЗК

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов ТОВ "Спіріт Фінанс" до ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,3 млрд грн. Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на рішення суду

Згідно з судовими матеріалами, у вересні 2017 року загальні збори акціонерів ПАТ "ПівдГЗК" прийняли рішення про виплату дивідендів на 16,16 млрд грн (10,16 грн із розрахунку на одну просту акцію).

Як зазначається, в установлений законом термін дивіденди не були виплачені для низки акціонерів компанії, у т.ч. Мелчет Інвест Лімітед (Багами), Дакстон Холдінгз Лімітед (Кіпр), Лакріно Інвестментс Лімітед (Кіпр), Мілнербей С.А. (Британські Віргінські острови), Бріммілтон Лімітед (Британські Віргінські острови), Ренальда Інвестментс Лімітед (Кіпр).

У травні 2018 року вказані акціонери ПАТ "ПівдГЗК" на підставі договорів факторингу відступили відповідні права вимоги для ТОВ "Спіріт Фінанс" в розмірі 1,17 млрд грн.

Однак ПАТ "ПівдГЗК" грошові зобов’язання перед ТОВ "Спіріт Фінанс" також не виконало.

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є Рінат Ахметов. ТОВ "Спіріт Фінанс" пов'язують з групою "Приват".

Як повідомляло РБК-Україна, Велика палата Конституційного суду України закрила конституційне провадження щодо конституційності закону "Про особливості приватизації підприємств ДАК "Укррудпром". Згідно з цим законом у 2004 році були приватизовані державні ГЗК.

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Новини України ПриватБанкРінат АхметовКоломойский
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