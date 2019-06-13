Итоги дня: 13 июня

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13.06.2019 - 19:54
Новина українською
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина
может вступить в Европейский союз в 2035 году
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, заявил, что
не отдавал приказа "не отвечать на обстрелы"
командованию операции объединенных сил (ООС) на Донбассе
Россия предложила Украине
урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом"
мировым соглашением
В июне
начал курсировать беспересадочный вагон в Болгарию
. Время в пути составляет около 40 часов.
Партия "Слуга народа"
опубликовала новый список кандидатов
на выборы в Раду
Компания Коломойского
отсудила у предприятия Ахметова
1,3 млрд грн
В России
объяснили, почему не будут менять
международное название столицы Украины с русскоязычной транслитерации Kiev на украинский вариант Kyiv
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что
решение о возможной отмене виз для поляков
, вероятно, будет принято в течение 90 дней
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик поделился мнением
о возможности провести бой
с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным
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