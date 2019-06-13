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УЗ запустила маршрут до Болгарії

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 14:56
УЗ запустила маршрут до Болгарії
Фото: УЗ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Час у дорозі складе майже 40 годин

У червні розпочав курсувати безпересадковий вагон до Болгарії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Вказано, що час у дорозі складе 38 годин.

УЗ запустила маршрут до БолгаріїФото: інфорграфіка

"З червня у складі поїзда білоруських залізниць  № 451/452 Мінськ - Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії. І хоча час у дорозі складе 38 годин, що приблизно, так само, як і поїздка автобусом, але подорожувати поїздом значно зручніше та комфортніше. Вартість проїзду складає близько 100 євро", - поінформували в УЗ.

Вказано, що впродовж цього літа з Києва поїзд відправлятиметься 10, 15, 22, 27 червня,  4,  9,  16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня. Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

Нагадаємо, раніше компанія "Укрзалізниця" попередила про можливі збої у роботі системи онлайн-продажу квитків через велике завантаження.

Як писало РБК-Україна раніше, ПАТ "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їх загальну кількість до 30. Зокрема, УЗ призначила чергові літні поїзди до Одеси зі Львова та Чернівців. На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки.

УЗ попередила про збої сервісу покупки квитків УЗ вже призначила 30 додаткових поїздів на літо
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