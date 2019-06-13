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Клімкін назвав нову дату можливого вступу України в ЄС

Новини » Політика    13.06.2019 - 13:30
Клімкін назвав нову дату можливого вступу України в ЄС
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Клімкін заявив, що Україна може вступити в ЄС приблизно до 2035 року

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вступити в Європейський союз в 2035 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Клімкіна у Facebook.

Екс-міністр вважає, що якщо настрої всередині ЄС збалансуються, балканські країни успішно інтегруються в 2025 році, то після 2025 року в України з'явиться реальний шанс отримати європейську перспективу.

За його словами, в середньому з моменту подачі заявки на вступ до Євросоюзу до моменту отримання членства проходило в середньому 10-12 років. Клімкін наголосив, що жодних проблем з наданням європейської перспективи в цілому не було.

"З приводу вступу Болгарії та Румунії деякі в ЄС досі вважають, що їх прийняли дещо поспішно. Тому вважаємо, тут нічого надскладного, шкільна арифметика: +/- 2035", - написав він.

Нагадаємо, за даними опитування, якби в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти, 12% вагаються з відповіддю, а 4% не прийшли б на референдум. Таким чином, в результаті голоси учасників референдуму по вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти.

Отеметим, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливо тільки після референдуму.

 

 

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