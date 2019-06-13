Хомчак: військовим не забороняли вести вогонь на Донбасі

Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Хомчак прокоментував скандальні заяви про заборону стріляти в зоні ООС

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак не віддавав наказу "не відповідати на обстріли" командуванню операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це Хомчак сказав в інтерв'ю "ВВС Україна".

Хомчак зазначив, що ситуація на Донбасі радикально не змінилася і не загострилася.

"Як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один з елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають у ефір, нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли", - сказав Хомчак.

"Таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть", - запевнив начальник Генштабу.

Хомчак додав, що на лінії зіткнення відбувається "все те, що було останні кілька років", і запевнив, що українські військові володіють повною картиною, що відбувається і як діє ворог.

Інформацію про провокації з боку української армії Хомчак назвав "спробами дискредитувати українську армію".

"Щоб показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією. Це все потім транслюється в РФ, на окупованих територіях", - сказав Хомчак.

Нагадаємо, після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня представник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що голова української сторони ТКГ Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО. Пізніше з'явилася інформація про те, що українські військові отримали наказ "не стріляти у відповідь".

Наступного дня Сайдик спростував свою заяву, сказавши, що ідею про зняття блокади запропонували представники бойовиків "ЛНР/ДНР". Заборону на вогонь у відповідь наступного дня спростували і в штабі ООС.

Хомчак після призначення на посаду начальника Генштабу заявив, що не підтримує проведення переговорів з бойовиками.